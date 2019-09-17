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Гериатрические кабинеты откроют в поликлиниках Севастополя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В поликлиниках Севастополя появятся гериатрические кабинеты. Это одно из направлений нацпроекта «Старшее поколение», который реализуют в городе.

По словам замглавы Федерального центра координации деятельности субъектов РФ по развитию организации медпомощи по профилю «гериатрия» Ольги Аброськиной, в Севастополе хорошие показатели по этому направлению. Теперь необходимо развивать и стационарную, и амбулаторную службу, создавать соответствующий методологический центр.

Онлайн-издание «Новый Севастополь» уточняет, что в данный момент помощь по профилю «гериатрия» оказывают в стационаре больницы № 1 в Севастополе. Здесь функционируют 20 круглосуточных коек. Также в городских больницах действуют более 100 специализированных коек для участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Нацпроект «Старшее поколение» реализуют Минтруда и Минздрав России. Его основные цели — увеличение периода активного долголетия и продолжительности жизни, создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми.

В рамках этого проекта в Татарстане открыли школу реабилитации и ухода для пожилых людей и инвалидов.

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