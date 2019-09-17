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Здание цирка в Красноярске откроют после ремонта в 2022 году

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В Красноярске определили подрядчика на капитальный ремонт цирка. Здание будет закрыто в течение двух лет, информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выбранная компания стала единственным участником конкурса и предложила цену на 3 млн ниже заявленной. Стоимость контракта составила 654,5 млн рублей, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Подрядчику предстоит отремонтировать трехэтажное здание площадью 8,6 тыс. кв. м, привести в порядок гараж и складские помещения. Завершить работы планируют до 2022 года.

Красноярский цирк начали возводить 50 лет назад, а сдали в эксплуатацию в 1971 году. Капитальный ремонт в здании не проводился ни разу.

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