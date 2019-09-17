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Пострадавшим от взрыва в Ангарске предоставят жилье

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Администрация Ангарского городского округа предоставит жилье тем, кто остался без крова в результате взрыва, который произошел в подъезде дома № 17 в восьмом микрорайоне в ночь с 14 на 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Первый заммэра Михаил Головков поставил задачи выставить наряд полиции у подъезда, чтобы предотвратить случаи мародерства и создать специальную комиссию, которая займется оценкой ущерба. На территории муниципалитета введен режим ЧС, сообщает ИА IrkutskMedia.

По уточненным спискам, в квартирах подъезда зарегистрировано 45 жильцов. По информации управления соцзащиты населения городской администрации, они могут рассчитывать на получение дополнительной материальной поддержки как граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации в результате взрыва.

Как сообщалось 15 сентября, пожар возник после взрыва самогонного аппарата. Огонь перекинулся на две квартиры, площадь возгорания составила 90 кв. м.

Пострадали 12 человек, в том числе шесть детей. Восемь пострадавших были госпитализированы, четырем медики оказали амбулаторную помощь.

СКР по Иркутской области начал доследственную проверку по факту взрыва.

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