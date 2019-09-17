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Массовая драка на Сенном мосту в Петербурге попала на видео

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Фото: РЕН ТВ
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Очевидцы сообщили о массовой драке, которая произошла в Санкт-Петербурге на Сенном мосту в ночь на 17 сентября. Потасовка попала в объектив камер видеонаблюдения, ролик публикует РЕН ТВ.

По информации полиции, двое злоумышленников избили прохожего и забрали у него мобильный телефон. По словам пострадавшего, неизвестный мужчина ударил его четыре раза ногами в спину и не менее пяти раз по голове. Затем преступник вытащил гаджет из его кармана.

Пострадавший написал заявление в правоохранительные органы. Впоследствии нападавшие были задержаны и доставлены в отдел полиции. Проводится проверка.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике. Очевидцы смогли заснять потасовку на видео.

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