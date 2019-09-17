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«Белнефтехим» заявил о готовности прокачать плановые объемы нефти из России

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Фото: ТАСС/Виктор Толочко
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Белоруссия готова прокачать до конца года плановые объемы российской нефти. Об этом заявил во вторник, 17 сентября, заместитель председателя белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

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По его словам, технические возможности предприятий по транспортировке позволяют прокачать запланированные на начало года объемы нефти. Речь идет о 60 млн т, отмечает ТАСС.

Ранее Белоруссия повысила тариф на транспортировку нефти по своему участку магистрального нефтепровода «Дружба» на 3,7%. Соответствующая договоренность была достигнута Москвой и Минском ранее.

19 апреля в «Белнефтехиме» заявили об ухудшении качества поступающей на его участок «Дружбы» российской нефти — показатель содержания органических хлоридов был превышен в десятки раз.

Как выяснил Следственный комитет России, с помощью загрязнения злоумышленники хотели скрыть многократные хищения нефти на сумму более 1 млн рублей. Через узел учета сырья Самара–Унеча «грязная» нефть попала в «Дружбу», что привело к приостановке поставок сырья на белорусские НПЗ и в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. Было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали 13 человек.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что инцидент принес стране репутационные издержки и убытки. С начала августа ОАО «Гомельтранснефть Дружба» проверяет поступающую из России нефть.

30 августа в «Белнефтехиме» сообщили, что Россия компенсировала часть потерь из-за инцидента — стоимость 1,2 млн т загрязненной нефти, однако вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ остается открытым. Москва и Минск ведут диалог по этой теме.

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