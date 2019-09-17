«Белнефтехим» заявил о готовности прокачать плановые объемы нефти из России

Белоруссия готова прокачать до конца года плановые объемы российской нефти. Об этом заявил во вторник, 17 сентября, заместитель председателя белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

По его словам, технические возможности предприятий по транспортировке позволяют прокачать запланированные на начало года объемы нефти. Речь идет о 60 млн т, отмечает ТАСС.

Ранее Белоруссия повысила тариф на транспортировку нефти по своему участку магистрального нефтепровода «Дружба» на 3,7%. Соответствующая договоренность была достигнута Москвой и Минском ранее.

19 апреля в «Белнефтехиме» заявили об ухудшении качества поступающей на его участок «Дружбы» российской нефти — показатель содержания органических хлоридов был превышен в десятки раз.

Как выяснил Следственный комитет России, с помощью загрязнения злоумышленники хотели скрыть многократные хищения нефти на сумму более 1 млн рублей. Через узел учета сырья Самара–Унеча «грязная» нефть попала в «Дружбу», что привело к приостановке поставок сырья на белорусские НПЗ и в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. Было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали 13 человек.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что инцидент принес стране репутационные издержки и убытки. С начала августа ОАО «Гомельтранснефть Дружба» проверяет поступающую из России нефть.

30 августа в «Белнефтехиме» сообщили, что Россия компенсировала часть потерь из-за инцидента — стоимость 1,2 млн т загрязненной нефти, однако вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ остается открытым. Москва и Минск ведут диалог по этой теме.