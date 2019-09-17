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Шохин озвучил условие для перехода на четырехдневную неделю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Гибкое законодательство, которое позволяло бы решать вопросы между работодателем и сотрудником в индивидуальном порядке, требуется для перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом во вторник, 17 сентября, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

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«Мы должны обеспечить гибкость трудового законодательства, которое даст возможность и работодателю, и работнику через коллективный договор индивидуально определить оптимальные формы присутствия на работе», — приводит слова Шохина РБК.

Глава РСПП отметил, что главное условие для работы, обязательные часы по которой можно сократить, является работа на результат, передает НСН. По его словам, обеспечить высокую производительность и необязательность присутствия в течение 40 часов на рабочем месте возможно в тех видах деятельности, где результат не связан с индустриально-конвейерным видом производства.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели в начале июня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

11 сентября глава правительства подчеркнул, что возможный переход на такой рабочий график не должен привести к снижению зарплат.

13 сентября стало известно, что возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю будет обсуждаться в рамках работы Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В Минтруде на текущей неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.

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