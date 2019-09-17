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Восемь добровольных народных дружин создали в Магаданской области

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В Магаданской области создали восемь добровольных народных дружин общей численностью 84 человека. Три из них организованы в Магадане, по одной — в Сусуманском, Ягоднинском, Хасынском, Среднекамском, Ольском городких округах.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе УМВД России по Магаданской области, в 2019 году добровольцы более 100 раз выходили на охрану общественного порядка, обеспечивали безопасность граждан на массовых мероприятиях. Было выявлено 29 административных правонарушений.

Соответствующие нормы закреплены в Федеральном законе от 02.04.14 № 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка». Статьей предусмотрен порядок приема в дружины и исключение из них.

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