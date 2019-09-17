Восемь добровольных народных дружин создали в Магаданской области

В Магаданской области создали восемь добровольных народных дружин общей численностью 84 человека. Три из них организованы в Магадане, по одной — в Сусуманском, Ягоднинском, Хасынском, Среднекамском, Ольском городких округах.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе УМВД России по Магаданской области, в 2019 году добровольцы более 100 раз выходили на охрану общественного порядка, обеспечивали безопасность граждан на массовых мероприятиях. Было выявлено 29 административных правонарушений.

Соответствующие нормы закреплены в Федеральном законе от 02.04.14 № 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка». Статьей предусмотрен порядок приема в дружины и исключение из них.

В Екатеринбурге казаки планируют создать зоополицию. Она будет представлять собой бригады быстрого реагирования, которые будут выезжать на сообщения жителей о жестоком обращении с животными.

В августе сообщалось, что в Екатеринбурге казаки планируют создать зоополицию. Она будет представлять собой бригады быстрого реагирования, которые будут выезжать на сообщения жителей о жестоком обращении с животными.