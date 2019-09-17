Дочь Кейт Миддлтон проговорилась друзьям о беременности матери

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта рассказала своим школьным друзьям о беременности мамы. Об этом пишет издание New Idea.

Как отмечает телеканал «360», принцесса Шарлотта пошла в первый класс в престижную школу имени Томаса Баттерси. Так, своим новым друзьям девочка по секрету рассказала, что ее мама — герцогиня Кембриджская — «ждет еще одну девочку». Беседу подслушала одна из помощниц учителей, которая и рассказала об этом журналистам.

Насколько достоверны слова юной принцессы, пока неизвестно. Однако, по словам педагогов, Шарлотта говорила об этом громко и уверенно. Вместе с тем журналисты не исключают, что ребенок мог выдать желаемое за действительное или неверно понять услышанное от родителей.

Кейт Миддлтон вошла в британскую королевскую семью в 2011 году. С тех пор она родила принцу Уильяму троих детей: Джорджа (6 лет), Шарлотту (4 года) и Луи (1 год), пишет «Федеральное агентство новостей». В «интересном положении» Кейт Миддлтон британские журналисты заподозрили еще в июне из-за проявления ее «беременных привычек». Информацию затем подтвердила подруга герцогини, которая заявила, что Миддлтон должна родить в декабре этого года. Официальных комментариев от королевской семьи по данному вопросу не поступало.