Группировку наркоторговцев задержали в Удмуртии

В Удмуртии задержали организованную группу из девяти человек, подозреваемых в изготовлении и сбыте наркотиков. По информации пресс-службы МВД по республике, изъято более 2 кг запрещенных веществ.

Первых двух участников преступной группировки обнаружили в деревне Сизяшур Малопургинского района. Молодые люди арендовали там помещение, где была обустроена нарколаборатория по производству синтетических наркотиков. Распространение велось через интернет.

Полицейские нашли прекурсоры для изготовления мефедрона, передает ИА «Сусанин». Позже удалось установить и поймать наркокурьеров и закладчиков. Всего в преступной группе было девять человек: пять уроженцев Ижевска и четверо жителей Пермского края. Все они арестованы, по уголовному делу им грозит до 20 лет лишения свободы.