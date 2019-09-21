По предварительным результатам внеочередных парламентских выборов в Израиле, правящая партия «Ликуд» и главная оппозиционная «Кахоль-Лаван» идут на равных. Однако ни один из блоков не имеет абсолютного большинства — 61 мандат из 120 — для формирования правительства. Это ставит под сомнение позиции нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. До 24 сентября президент Израиля Реувен Ривлин должен решить, кто же из депутатов кнессета лучше всего справится с этой задачей и наконец запустит работу кабмина.

Несомненно, приход к власти новых игроков всегда сопровождается определенной турбулентностью. Новые правила, новые люди, новые обещания. Российско-израильские деловые отношения, набирающие обороты, в случае смены премьер-министра Израиля могут снова оказаться в застое или даже стагнации, если новая власть не поддержит данные предшественникам обещания.

Только в 2018 году российско-израильский торговый оборот начал действительно показывать положительную динамику. Но даже при росте чуть более 9% в год и общем объеме сотрудничества в $2,7 млрд потенциал экономических отношений абсолютно не исчерпан. С той же Австрией Москва заключает контрактов и сделок на $6 млрд в год, то есть именно к этой цифре нам надо стремиться в ближайшие годы.

Не хотелось бы, чтобы смена правительства и его главы затормозила создание Зоны свободной торговли между Израилем и ЕАЭС. Сейчас идут интенсивные переговоры по этому вопросу, и принципиально важно довести этот процесс до конца, чтобы обе страны, а также участники экономического союза, экспортные возможности которых дополняют друг друга, получили максимум от этого партнерства.

Считаю, что для России принципиально важно сдвинуть парадигму в деловом сотрудничестве: перейти от экспорта ресурсов, в том числе финансовых, к технологически ориентированному партнерству. Здорово, что российские инвесторы вкладывают деньги в перспективные разработки в Израиле, где созданы конкурентные условия для развития IT-проектов. Страна инвестирует более 4% своего ВВП в исследования и разработки в этой сфере, что считается очень высоким показателем в мире. Говоря о российско-израильском сотрудничестве в этой сфере, нельзя не упомянуть, что в конце 2018 года Яндекс запустил в Израиле сервис такси, а уже этим летом заявил о том, что планирует начать разработку беспилотных автомобилей при участии как местных, так и российских специалистов.

Но хочется изменить ситуацию и сделать всё возможное, чтобы с каждым годом больше совместных инновационных проектов появлялось именно в России, создавались новые рабочие места и привлекалась талантливая молодежь. Наши специалисты в IT-индустрии весьма конкурентоспособны в мире, учитывая их высокую подготовку, которая подтверждается рейтингом Hacker Rank, и адекватную стоимость их услуг. Надо пользоваться этими преимуществами и налаживать интенсивное двустороннее сотрудничество на базе того же «Сколково», например.

Надеюсь, что обновленное правительство Израиля независимо от того, кто будет в кресле премьера, нарастит сотрудничество с РФ в области сельского хозяйства, внедряя еще больше передовых технологий, которые повысят эффективность этой отрасли. Это позволит нашей стране обеспечивать себя собственной качественной продукцией, снижая зависимость от импорта и повышая экспортный потенциал. Необходимо концентрировать внимание не только на торговле овощами, фруктами, зерновыми, но и создавать реальные проекты в таких передовых областях, как биотехнологии, селекция и генетика, эффективное повторное использование поливной воды.

Очень важно продолжать пока еще хрупкое сотрудничество в области молочного животноводства, так как продовольственная безопасность — это стратегическое направление для обеих стран. Россия и Израиль уже договорились о создании молочных кластеров с внедрением инновационных разработок. Это поможет собирать и анализировать необходимую информацию, предотвращать технологические ошибки и заниматься профилактикой. Такой подход положительно скажется на качестве молока и его себестоимости. Минсельхоз Израиля совместно с российскими коллегами уже подготовил технологический концепт проекта по созданию кластеров и разрабатывает план по подготовке в стране-партнере ветеринаров, работников фермы и менеджеров.

Радует, что есть уже яркие пилотные проекты в этом направлении, например, в Башкортостане. Планируется, что, согласно договоренностям фонда прямых инвестиций AVG Capital Partners и израильской компанией LR Group, в 2019–2020 годах в республике будут построены две животноводческие молочные фермы на 3,5 тыс. голов крупного рогатого скота каждая. Сумма инвестиций составит почти 10 млрд рублей, в итоге это позволит получать до 75 тыс. т молока в год. Но важно подчеркнуть, что таких проектов должно быть в разы больше, учитывая сельскохозяйственный потенциал России и технологические возможности Израиля.

Уверен, что Израиль как страна со значительным русскоговорящем населением сохранит при любой власти положительно-нейтральное отношение к России. Несмотря на то что официальный язык в этой стране — иврит, на русском говорят более 1,5 млн человек, или почти 20% населения. Русскоязычные жители продолжают сохранять тесные связи с Россией, интересуются нашими внутриполитическими процессами.

Израиль — одна из немногих стран так называемого западного мира, которая отвергла санкции против Москвы, не присоединившись к голосованию по этому вопросу в ООН, и вместо этого начала активно налаживать взаимовыгодные отношения. Уверен, что такое доверие и сотрудничество, в том числе в экономической сфере, продолжится и после формирования нового правительства этой страны.

Автор — председатель Российско-израильского делового совета

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