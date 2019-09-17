Пенсионерка в Туле отдала почти 450 тыс. рублей для «защиты карты»

В Туле полиция разыскивает мошенников, обманувших 77-летнюю женщину. Пенсионерка передала данные карты, чтобы защитить ее от несанкционированного списания средств.

По словам пострадавшей, по телефону ей позвонил неизвестный и предложил услуги по защите карты. Пенсионерка назвала все реквизиты, а также сведения о подтверждении операций. После этого с карты женщины списалось 443 тыс. рублей. Об этом сообщают «Тульские известия».

Когда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку и разыскивают лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что в Брянске женщина лишилась 197 тыс. рублей при попытке продать стиральную машину.