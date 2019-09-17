Дизайн-код разработают для зданий в Тюмени

В Тюмени планируют отрегулировать внешний вид новых и ремонтируемых зданий. Для застройщиков введут дизайн-код.

О том, что в городе начнет действовать единый стиль застройки, сообщил мэр Тюмени Руслан Кухарук в рамках Тюменского нефтегазового форума. По словам главы, дизайн-код предполагает единую цветовую гамму и стилистику, на которую застройщики должны ориентироваться при ремонте и реставрации всех типов зданий. Кроме того, застройщики должны согласовывать проекты с администрацией Тюмени, сообщает ИА «Ура.ру».

Сроки составления дизайн-кода не уточняются.

Ранее сообщалось, что дизайн-код планируют внедрять в Пскове.