Три детских сада откроются в Магадане после ремонта

В Магадане на этой неделе откроют три детских сада, в которых завершили ремонтные работы. Летом этого года в связи с ремонтом были закрыты семь дошкольных учреждений.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии города, детский сад № 58 открыл свои двери в понедельник, 16 сентября. Здесь провели комплексное благоустройство территории, в том числе уложили асфальт, высадили кусты и деревья. В этот день также начал работу детсад № 15, где рабочие покрасили помещения и уложили линолеум.

Во вторник детей встречает детсад № 50. Здесь рабочие провели косметический ремонт. Учреждение в этом году будут посещать 188 ребят.

В дошкольном отделе департамента образования напомнили, что в понедельник состоялась приемка детсада № 39 «Звездочка». Обновленный садик торжественно открыли 13 сентября после двухлетнего ремонта, а первых воспитанников он примет в этот четверг.

19 августа сообщалось, что глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов внес в Государственную думу РФ поправки к принятому в конце июля законопроекту. Согласно им, родным братьям и сестрам будет даваться преимущество при зачислении в один и тот же детский сад.