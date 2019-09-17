Отдых чиновницы из Ульяновской области вызвал критику в сети

Громкий скандал разгорелся в администрации Ульяновской области - поводом стало фото. На нём советница Главы региона -Светлана Опёнышева принимает так называемую "шоколадную" ванну -спа-процедуру, где в лечебных целях используют нафталановую нефть. Снимок сделан во время отдыха в пятизвездочном отеле за границей. Под фото коментарий - "Много шоколада не бывает". Отдых чиновницы вызвал волну общественого порицания. А на её работе началась служебная проверка. Госслужащий, как и все, имеет право на отдых - но кичиться достатком, считают в администрации, он не должен.