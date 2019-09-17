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Дело возбудили после пожара на складе ГСМ под Нижним Новгородом

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По факту пожара на складе горюче-смазочных материалов в Богородском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Статья — «Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехники».

Основная версия произошедшего — аварийный режим электрооборудования, уточняет ИА «НьюсНН».

Пожар произошел на ООО «Святогор-НН» вечером 10 сентября. С огнем боролись в течение восьми часов. Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м. Пострадали два сотрудника предприятия, одному потребовалась госпитализация.

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