Мужчина утонул при опрокидывании лодки в Охотском море

В Сахалинской области в Охотском море при опрокидывании резиновой лодки утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла в понедельник, 16 сентября, в 200 м от берега в районе устья реки Мануй. По информации ведомства, в лодке также находилась женщина. Ей удалось добраться до берега самостоятельно.

Тело утонувшего подняли рыбаки с рыболовецкого стана, расположенного недалеко. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, пишет ИА SakhalinMedia.

По информации ведомства, мужчина и женщина были одеты в рыбацкие костюмы. По мнению спасателей, это могло стать причиной того, что мужчину утянуло под воду. Вода, набравшаяся в такой костюм, утяжеляет его, не давая возможности выплыть утопающему.