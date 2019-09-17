Прямой эфир

Мужчина утонул при опрокидывании лодки в Охотском море

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сахалинской области в Охотском море при опрокидывании резиновой лодки утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла в понедельник, 16 сентября, в 200 м от берега в районе устья реки Мануй. По информации ведомства, в лодке также находилась женщина. Ей удалось добраться до берега самостоятельно.

Тело утонувшего подняли рыбаки с рыболовецкого стана, расположенного недалеко. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, пишет ИА SakhalinMedia.

По информации ведомства, мужчина и женщина были одеты в рыбацкие костюмы. По мнению спасателей, это могло стать причиной того, что мужчину утянуло под воду. Вода, набравшаяся в такой костюм, утяжеляет его, не давая возможности выплыть утопающему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Свердловской области погибли три человека в утонувшем в реке «УАЗе»
Жительницу Камчатки заподозрили в убийстве двух малолетних детей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019