Счетная палата Украины выявила неэффективное использование аэропортами $38 млн

Аудиторы Счетной палаты Украины выявили в ходе проверки неэффективное использование аэропортами почти $38 млн. Установлен ряд системных недостатков и нарушений, сообщила во вторник, 17 сентября, пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении на сайте Счетной палаты, неэкономно израсходовали 223,4 млн гривен (около $9 млн), нерезультативно — 691,8 млн гривен ($27,8 млн), с несоблюдением законодательства — 24 млн гривен (почти $1 млн).

В течение трех лет министерство инфраструктуры Украины, как уполномоченный орган по управлению имуществом этих государственных предприятий, не обеспечило выполнение возложенных на него функций. Так, нарушения были допущены при заключении контрактов с руководителями аэропортов «Борисполь» и «Львов», отмечены незаконные начисления и выплата зарплаты.

Эти действия ответственных лиц имеют признаки уголовных преступлений по части превышений служебных полномочий.

В мае председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан спрятал дорогостоящие часы во время заседания Верховной рады.