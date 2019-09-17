В МИД РФ начали проверку ситуации вокруг главы Sputnik Молдавия

МИД России проверяет информацию о ситуации вокруг руководителя «Sputnik Молдавия» Владимира Новосадюка. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили в департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Ранее во вторник прокуратура Молдавии сообщила о начале следственных действий в отношении Новосадюка. О задержании главы «Sputnik Молдавия» речь не шла, передает «РИА Новости».

21 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нарушением обязательств в рамках ОБСЕ дискриминацию телеканалов RT и Sputnik странами Европы. Он заметил, что Россия не чинит препятствия в работе зарубежных СМИ на территории страны.

В ноябре 2017 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.