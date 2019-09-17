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Снежную свалку построят в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске планируют построить «сухую» снежную свалку в северо-восточном промышленном районе. Стоимость инженерных изысканий оценили в 1,6 млн рублей.

Полигон для снега появится на восточной стороне проспекта Мира. Здесь установят снегоплавильный пункт для утилизации снега и очистные сооружения для очистки сточных вод. Снег на полигоне будет таять под действием температуры окружающего воздуха, отмечает ИА SakhalinMedia.

Подрядчика планируют определить 11 октября. В течение двух месяцев он должен будет провести инженерные изыскания, после чего будет принято решение о строительство свалки.

Максимальная стоимость контракта составит 1,6 млн рублей. Их выделят из муниципального бюджета.

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