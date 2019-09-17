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Новые вольеры для бездомных животных построят в Омске

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Базу для содержания бездомных животных расширяют в Омске. К середине сентября планируется построить 30 новых вольеров.

Вольеры для содержания отловленных животных «Спецавтохозяйство» начало строить весной 2019 года. Для собак обеспечивают приемлемые условия существования с соблюдением санитарных норм. Изначально было организовано 18 вольеров, затем добавились 12 площадок с отсеками. К середине октября предприятие построит еще 30 вольеров, сообщает ИА «Город55».

На данный момент упор сделан на ветеринарную помощь и грамотное расселение собак. Кроме того, на предприятии организуют послеоперационный блок, где будут проходить реабилитацию щенки.

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