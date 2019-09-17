МИД России предупредил о сбоях в движении поездов во Франции

Министерство иностранных дел (МИД) России предупредило россиян об изменениях в расписании и сбоях в движении поездов на территории Франции. Причиной тому станет забастовка железнодорожников.

Как говорится во вторник, 17 сентября, в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter, забастовка намечена на 24 сентября.

#Франция – 24 сентября планируется забастовка работников ж/д компании «SNCF»; в столичном регионе Иль-де-Франс ожидаются изменения в расписании и сбои в движении пассажирских поездов; повышенная нагрузка на альтернативные виды общественного транспорта pic.twitter.com/98DGbVpQM5 — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) September 17, 2019

«24 сентября планируется забастовка работников ж/д компании SNCF; в столичном регионе Иль-де-Франс ожидаются изменения в расписании и сбои в движении пассажирских поездов; повышенная нагрузка на альтернативные виды общественного транспорта», — отметили в российском министерстве.

В апреле 2018 года во Франции прошла массовая забастовка высокоскоростных поездов TGV — были отменены 65% рейсов. В стачке участвовали 60% персонала железнодорожной компании — машинисты, путейцы, контролеры, работники вокзалов.