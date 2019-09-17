Прямой эфир

МИД России предупредил о сбоях в движении поездов во Франции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел (МИД) России предупредило россиян об изменениях в расписании и сбоях в движении поездов на территории Франции. Причиной тому станет забастовка железнодорожников.

Как говорится во вторник, 17 сентября, в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter, забастовка намечена на 24 сентября.

«24 сентября планируется забастовка работников ж/д компании SNCF; в столичном регионе Иль-де-Франс ожидаются изменения в расписании и сбои в движении пассажирских поездов; повышенная нагрузка на альтернативные виды общественного транспорта», — отметили в российском министерстве.

В апреле 2018 года во Франции прошла массовая забастовка высокоскоростных поездов TGV — были отменены 65% рейсов. В стачке участвовали 60% персонала железнодорожной компании — машинисты, путейцы, контролеры, работники вокзалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 50 тыс. работников General Motors устроили забастовку в США
Пилоты British Airways проведут в сентябре три забастовки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019