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Горан Брегович приезжает в Симферополь

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С единственным концертом в Симферополе выступит известный композитор Горан Брегович. Его выступление состоится 3 ноября 2019 года, накануне Дня народного единства.

Как рассказал ИА «Крыминформ» организатор концерта Игорь Нескубин, работа по организации концерта Бреговича велась давно. У артиста плотный график, была свободна только дата 3 ноября, что оказалось очень символично.

По словам Нескубина, Брегович — один из самых популярных мировых фольклорных исполнителей и его творчество можно назвать аполитичным.

Горан Брегович — музыкант и композитор. Он известен как создатель популярнейшей в бывшей Югославии и за ее пределами рок-группы «Бело дугме» («Белая пуговица»).

Сам музыкант называет себя югославом, объясняя это тем, что его мать — сербка, отец — хорват, а жена — боснийская мусульманка.

Всемирную славу музыканту принесло многолетнее сотрудничество с его именитым соотечественником Эмиром Кустурицей — кинорежиссером и автором культовых фильмов «Время цыган», «Аризонская мечта», «Черная кошка, белый кот» и многих других. К этим шедеврам мирового кинематографа музыку написал Брегович.

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