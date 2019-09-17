Горан Брегович приезжает в Симферополь

С единственным концертом в Симферополе выступит известный композитор Горан Брегович. Его выступление состоится 3 ноября 2019 года, накануне Дня народного единства.

Как рассказал ИА «Крыминформ» организатор концерта Игорь Нескубин, работа по организации концерта Бреговича велась давно. У артиста плотный график, была свободна только дата 3 ноября, что оказалось очень символично.

По словам Нескубина, Брегович — один из самых популярных мировых фольклорных исполнителей и его творчество можно назвать аполитичным.

Горан Брегович — музыкант и композитор. Он известен как создатель популярнейшей в бывшей Югославии и за ее пределами рок-группы «Бело дугме» («Белая пуговица»).

Сам музыкант называет себя югославом, объясняя это тем, что его мать — сербка, отец — хорват, а жена — боснийская мусульманка.

Всемирную славу музыканту принесло многолетнее сотрудничество с его именитым соотечественником Эмиром Кустурицей — кинорежиссером и автором культовых фильмов «Время цыган», «Аризонская мечта», «Черная кошка, белый кот» и многих других. К этим шедеврам мирового кинематографа музыку написал Брегович.