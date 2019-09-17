Карантин по бешенству ввели на территории Тамбова

В Тамбове выявлен случай заболевания бешенством. На территории города ввели карантин.

По данным Россельхознадзора, на улице Пролетарской была обнаружена бешеная кошка. Ограничительные мероприятия введены на территории неблагополучного пункта. На период действия карантина запрещено проведение выставок животных, также нельзя вывозить питомцев за пределы населенного пункта. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Специалисты напоминают, что при заражении бешенством у животных проявляется светобоязнь, сильное слюноотделение, также питомец может отказываться от пищи и игнорировать хозяина.

Ранее Тамбов объявили угрожаемой зоной по бешенству в связи с заболеванием собаки в августе.