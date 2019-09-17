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Школьники в Севастополе начали изучать украинский язык

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Севастопольские школьники с нового учебного года начали изучать украинский язык. Об этом ТАСС во вторник, 17 сентября, рассказал директор департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозеров.

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По его словам, дисциплина не является обязательной, ее изучают по выбору. Белозеров отметил, что в школах Севастополя уже ведется преподавание крымско-татарского языка как национального. Проходит обучение в различных форматах — как обязательные уроки для детей разных возрастов и как факультативы. Изучение языка начинается после поступления соответствующей заявки от родителей школьников. Первые просьбы на введение уроков украинского языка департамент получил перед началом учебного года, отмечает телеканал «360».

В ведомстве уточнили, что русский язык как национальный изучают свыше 41 тыс. детей, украинский и крымско-татарский — порядка 180 каждый. Кроме этого, поступило несколько заявок на изучение армянского и азербайджанского языков, в настоящее время в департаменте ищут преподавателей. Также были зафиксированы единичные просьбы ввести изучение греческого языка, но позднее заявители сами отказались от введения этого предмета.

По данным на начало 2019 года, в Севастополе проживает 77% русских, 13% украинцев и порядка 10% представителей других национальностей, пишет «Федеральное агентство новостей».

В августе сообщалось, что в Севастополе хотят создать Дома научной коллаборации при Севастопольском Государственном университете (СевГУ).

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