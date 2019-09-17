Фестиваль походной кухни провели в Калязине

В Калязинском районе Тверской области прошел фестиваль походной кухни. Мероприятие организовали в честь 410-й годовщины победы в Калязинской битве на реке Жабне.

В этом районе в 1609 году русское войско под руководством князя Михаила Скопина-Шуйского разгромило польско-литовских захватчиков, напоминают «Тверские ведомости».

Во время фестиваля была организована дегустация калязинской солянки, и копчение рыбы по-калязински. Кроме того, прошли состязания по стрельбе из лука, подниманию гири и метанию ядра. Для всех желающих провели мастер-класс по самообороне.

Два года назад фестиваль походной кухни включили в событийный календарь Тверской области. Он синхронизирован в традиционными праздниками и православным календарем.

По словам губернатора Игоря Рудени, регион является весьма востребованным у туристов. Интерес гостей растет к событийному и гастрономическому туризму.

В начале июля власти в Завидово Тверской области презентовали проект туркластера «Волжское море». В нем сделан акцент на круизном туризме.