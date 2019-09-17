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Божьи коровки атакуют Новосибирск

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В Новосибирске началось нашествие божьих коровок. Они облепляют автомобили, витрины магазинов и стены домов. Насекомые не боятся садиться и на самих горожан.

Как сообщает vn.ru со ссылкой на экспертов, божьи коровки массово прилетают в крупные города в начале осени, когда еще тепло. В это время у них наступает период размножения и они ищут нагретые солнцем поверхности. Именно поэтому им так нравятся карнизы и подоконники.

Затем эти жуки ищут место для зимовки, проникают в жилье через щели в окнах, открытые форточки и замочные скважины.

Специалисты успокаивают — божьи коровки безвредны и безобидны. Они не кусаются и не переносят никаких инфекций.

Эти насекомые пожирают вредителей, опасных для некоторых сельскохозяйственных культур.

11 сентября жители села Камышевка в Челябинской области пожаловались на полчища мух.

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