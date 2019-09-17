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СК Карелии взял шефство над семьей погибшего от ожогов мальчика

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Следственный комитет Карелии взял шефство над родными шестилетнего мальчика, погибшего в результате пожара. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. Сотрудники управления оказали материальную помощь родителям Святослава.

Как уточняет ИА «Карелinform», мальчика посмертно наградили медалью «Доблесть и отвага».

Следствие установило, что 30 августа Святослав с дедушкой отправился в баню. Пожилому человеку стало плохо, он потерял сознание во время розжига печи. Мальчик попытался его вытащить из помещения, огонь перекинулся на него. Дедушка скончался на месте происшествия.

Святослав получил 90% ожогов тела. Мальчика доставили спецбортом МЧС в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

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