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Пытавшегося сесть на троллейбус коня сняли на видео в Петербурге

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В Санкт-Петербурге возле остановки общественного транспорта на Ленинском проспекте под ЗСД утром во вторник, 17 сентября, гуляла лошадь. Об этом сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Народ на остановке в шоке», — говорится в публикации.

В какой-то момент конь предпринял попытку войти в троллейбус, напугав находившихся внутри пассажиров. Сопоставив свои габариты с размерами салона, животное отступило от дверей, отмечает телеканал «78». Хозяев лошади поблизости не заметили.

Как стало известно в августе, в Махачкале унитарное предприятие «Питомец» начало отлов безнадзорно разгуливающих по улицам коров. За доставку животного на штрафстоянку установлен тариф в размере 2467 рублей, а за сутки содержания владелец должен будет заплатить еще 1628 рублей.

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