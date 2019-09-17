Соревнования по рубке шашкой устроят на казачьем фестивале в Энгельсе

В городе Энгельсе в Саратовской области в воскресенье, 22 февраля, пройдет VIII Межрегиональный фестиваль казачьей культуры. Основные мероприятия запланированы на центральной площади города.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное министерство внутренней политики и общественных отношений, гостям предложат посмотреть выступления местных казачьих коллективов, джигитовку в исполнении конно-спортивного клуба «Метелица» из Пензы и выставку прикладного искусства.

Гвоздем программы обещает стать турнир по рубке шашкой. В нем примут участие спортсмены из четырех регионов. Специально для этого кузнецы изготовили спортивные шашки. Они сделаны из рессорной стали, весом около 600 гр и с ножевой заточкой. Каждая стоит в среднем 12 тыс. рублей.

По словам организаторов, зрители увидят упражнения с лозой, канатом и «на дорожке». Спортсмены продемонстрируют свое мастерство в движении, а не статично. За соблюдением техники безопасности будут строго следить судьи. Желающим также дадут возможность попробовать свои силы.