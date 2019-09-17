Прямой эфир

Патрушев провел переговоры с японским коллегой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился со своим японским коллегой Сигеру Китамурой. Главными темами обсуждения стали вопросы двустороннего взаимодействия в области безопасности, сообщила пресс-служба Совбеза.

«Намерен продолжать диалог, чтобы с Путиным заключить мирный договор»
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ — о совместной деятельности на Курилах и инвестициях в Дальний Восток

Также стороны обсудили ситуацию в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе в сфере стратегической стабильности и тему контроля над вооружениями, передает «Интерфакс».

Патрушев встретился в Токио с главой правительства Японии Синдзо Абэ. Они провели переговоры по вопросам сотрудничества и безопасности, пишет ТАСС.

По итогам встречи Патрушев рассказал журналистам, что Москва и Токио намерены создать условия для скорейшего заключения мирного договора между странами.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг Курильских островов, отошедших Советскому Союзу. В 2018 году президент России Владимир Путин и Абэ договорились начать переговоры о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров рассказал, каким должен быть мирный договор с Японией
Песков напомнил о нерешенных проблемах в отношениях с Японией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019