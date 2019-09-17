Москвичи смогут сделать прививки питомцам в парках города

Жители Москвы и гости столицы смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства в десяти столичных парках с 23 сентября по 6 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте московской мэрии во вторник, 17 сентября.

Прививки будут делать в рамках акции «Защити своего питомца», приуроченной ко Всемирному дню борьбы против бешенства. Она учреждена для профилактики этого заболевания и информирования горожан о его последствиях.

Домашних животных можно будет привить в парках «Сокольники», «Отрадное», «Ангарские пруды», «Садовники», «Красная Пресня», парке Олимпийской деревни, Перовском парке, в скверах «Надежда» и имени Федора Полетаева, а также в Бирюлевском дендропарке.

Всего будет организовано более 40 дополнительных мобильных и стационарных прививочных пунктов. Некоторые разместят на площадках для выгула. Полный список опубликован на сайте мэра Москвы. Также можно будет привить питомца в 28 подразделениях государственной ветслужбы столичных округов.

В рамках акции в московских учебных заведениях пройдут лекции по истории заболевания бешенством, его признаках и способах распространения. Детям напомнят о правилах обращения с домашними и дикими животными.

Студентам Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина и Российского университета дружбы народов (РУДН) расскажут об организации работы по профилактике бешенства в столице.

Пресс-служба мэрии отмечает, что в 2017 году в рамках акции было вакцинировано 1,2 тыс. домашних животных, а лекции посетили 530 человек. В прошлом году привили уже более 3 тыс. питомцев, а на лекции пришли 3,3 тыс. школьников и студентов.

1 августа 2019 года Роспотребнадзор сообщил о чрезвычайно высокой опасности заражения людей бешенством. В последние годы на большинстве российских территорий число людей, которые рискуют заразиться бешенством, не снижается.