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В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики

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Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида. Как отметил он 16 сентября, практика применения двойного названия наблюдается во многих регионах страны.

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«Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть», — приводит его слова ТАСС.

С инициативой о переименовании выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус. Он полагает, что данный шаг укрепит российский статус полуострова.

По словам Мурадова, крымские греки своим предложением «смотрят в историческую глубину» и «напоминают, что жили здесь рядом со скифами, с протославянами». Кроме того, писатель Александр Пушкин также в своих произведениях упоминал именно Тавриду, а не Крым.

Идею обсудят в Государственном совете Крыма, если местные жители поддержат идею, пишет «Газета.ру».

Обсуждение вопроса поддержал руководитель парламентского комитета по законодательству Сергей Трофимов. Он добавил, что присвоение региону двойного названия при создании Конституции Крыма не обсуждалось, однако раз подобное предложение поступило от национально-культурных автономий, то его нужно рассмотреть, сообщает «РИА Новости».

В то же время, глава общественной палаты республики Григорий Иоффе назвал инициативу «пустыми хлопотами». Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Александр Герцен напомнил, что историческим названием является Таврика, а Тавридой полуостров начали называть во времена правления Екатерины II.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей республики высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. Москва же неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением всех международных и демократических норм, а значит, является легитимным.

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