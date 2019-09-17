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Облачно и до +15 градусов пообещали москвичам 17 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Облачная погода с кратковременными дождями ожидает москвичей во вторник, 17 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем температура воздуха составит +13 — +15 градусов, ожидаются небольшие осадки с порывами ветра 5-10 м/с, местами до 15 м/с, отмечает «Газета.ру».

В ночь на среду похолодает до +5 — +7 градусов, также местами небольшие дожди. Порывы ветра будут достигать 7 м/с.

Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба, что ниже нормы. Врачи ожидают увеличение жалоб на повышенное давление по меньшей мере на 30%.

Медики рекомендуют метеозависимым людям лежать дома и пить чай с мятой, а также отказаться от принятия каких-либо лекарств.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о приходе «барической пилы» и холодного воздуха из Арктики. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до нулевой отметки.

Вероятно, теплая погода вернется в последнюю неделю сентября.

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