Названы российские города-лидеры по оттоку молодежи

Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ проанализировали желание переехать из своего города среди молодых россиян. Об этом 17 сентября сообщает «Российская газета».

Молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет задавали вопрос о планируемом переезде для поиска лучшей жизни и предлагали назвать город.

Выяснилось, что больше всего готовой переехать молодежи проживает Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Обратную динамику продемонстрировали Москва, Севастополь, Грозный, Краснодар и Симферополь.

Как отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, студенты уезжают из крупных городов, поскольку они стремятся к высоким жизненным стандартам, однако сталкиваются с нехваткой хорошо оплачиваемых рабочих мест.

«Соответственно, люди готовы приезжать в Москву, Петербург и другие места, где они могут найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой они освоили в родном городе», — заключил он.

15 сентября Минтруд назвал самую высокооплачиваемую в России вакансию.