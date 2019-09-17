Реликвии пророка Мухаммеда впервые привезут в Белую мечеть Томска

На территорию Сибирского федерального округа впервые прибудут реликвии пророка Мухаммеда. В Белой мечети в Томске 21 сентября ожидается до 20 тыс. паломников.

Как рассказал РИА «ТОМСК» глава регионального духовного управления мусульман Нурулла Хаджи (Турсунбаев), реликвии прибудут в город в связи с празднованием 10у5-летия томской Белой Соборной мечети. Уже известно, что будут волос, кувшин и чаша пророка, а также ключ от священного камня Кааба в Саудовской Аравии.

По словам муфтия, реликвии представят под шатром на территории мечети. Часть привезут из Дагестана, а часть – из Москвы. Если поток паломников к реликвиям 21 сентября не прекратится, их задержат в Томске еще на один день.