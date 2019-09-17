Прямой эфир

Правительство поддержало идею запрета продажи алкоголя в мелких барах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ одобрило идею депутатов Госдумы запретить продажу алкоголя в залах, площадь которых меньше 20 кв. м. Об этом 17 сентября сообщает «Коммерсант».

Возраст принятия: Минфин против повышения порога продажи спиртного
Совершеннолетние россияне имеют право сами принимать решение об употреблении алкоголя

Как утверждает издание, подобная инициатива может спровоцировать закрытие тысяч заведений, в том числе маленьких баров, кафе, магазинов разливного пива, которые находятся прямо в домах либо рядом с ними. Однако в правительстве отметили, что проект еще доработают.

Вместе с тем отмечается, что жители многоквартирных домов негативно относятся к открытию подобных торговых точек, поскольку они часто располагаются недалеко от детских площадок.

Помимо этого законопроектом предлагается наделить субъекты своими правами по регулировке продажи алкоголя, вплоть до абсолютного запрета.

Как отметил знакомый с ситуацией источник издания, правительство может поддержать документ и принять его уже в скором времени.

21 августа в пресс-службе Минфина рассказали, что ведомство не поддержало законопроект о повышении возраста продаж крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года, так как по Конституции совершеннолетние граждане могут в полном объеме пользоваться своими правами. Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минздраве заявили о снижении употребления алкоголя в России
Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019