Правительство поддержало идею запрета продажи алкоголя в мелких барах

Правительство РФ одобрило идею депутатов Госдумы запретить продажу алкоголя в залах, площадь которых меньше 20 кв. м. Об этом 17 сентября сообщает «Коммерсант».

Как утверждает издание, подобная инициатива может спровоцировать закрытие тысяч заведений, в том числе маленьких баров, кафе, магазинов разливного пива, которые находятся прямо в домах либо рядом с ними. Однако в правительстве отметили, что проект еще доработают.

Вместе с тем отмечается, что жители многоквартирных домов негативно относятся к открытию подобных торговых точек, поскольку они часто располагаются недалеко от детских площадок.

Помимо этого законопроектом предлагается наделить субъекты своими правами по регулировке продажи алкоголя, вплоть до абсолютного запрета.

Как отметил знакомый с ситуацией источник издания, правительство может поддержать документ и принять его уже в скором времени.

21 августа в пресс-службе Минфина рассказали, что ведомство не поддержало законопроект о повышении возраста продаж крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года, так как по Конституции совершеннолетние граждане могут в полном объеме пользоваться своими правами. Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%.