Электромобилям предложили дать право ездить по выделенной полосе

Владельцам электромобилей в РФ логично дать право ездить по выделенной полосе для общественного транспорта с 2020 года. С таким предложением выступила группа Национальной технологической инициативы «Автонет», пишет «РИА Новости».

Таким образом, считают в организации, водители электромобилей смогут добираться из дома на работу на 20–30% быстрее.

«Мы неоднократно заявляли, что для стимулирования роста продаж электромобильного транспорта необходимо делать преференции для потенциальных покупателей», — говорится в сообщении.

23 августа член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил беспошлинно ввозить электромобили в Россию, а также отменить для них транспортный налог.