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США направили в 2018 году в Европу специалистов по предотвращению вмешательства в выборы

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance
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США направили в 2018 году в Европу специалистов по предотвращению возможного вмешательства в выборы. Об этом сообщил в понедельник, 16 сентября, глава киберкомандования ВС США и руководитель Агентства национальной безопасности генерал-лейтенант Пол Накасоне.

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«Во время промежуточных выборов в прошлом году (в США. — Ред.) киберкомандование направило в Европу три группы специалистов, которые работали с государствами-партнерами с целью отслеживания и выявления противников, пытающихся сорвать демократические процессы», — цитирует его ТАСС.

Накасоне добавил, что Вашингтон проинформировал партнеров и союзников о «противниках в их компьютерных сетях и предложил вместе их выявлять».

По его словам, эта операция была эффективной.

В США после победы на президентских выборах Дональда Трампа в ноябре 2016 года началось расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборный процесс. В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

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