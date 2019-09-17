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В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

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Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов 16 сентября поддержал идею о двойном названии полуострова.

Таким образом он высказался об идее назвать регион «Республика Крым — Таврида». По словам Мурадова, уже в нескольких российских регионах историческое название используется в названии местности. В пример он привел Якутию (Саха) или Северную Осетию (Алания).

Вместе с тем политик указал на обязательное обсуждение вопроса переименования с общественностью. Если жители полуострова поддержат инициативу, то ее вынесут на обсуждение в Госсовет.

Ранее с идеей о двойном названии республики выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус. Он считает, что это позволит укрепить российский статус полуострова.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей республики высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. Москва же неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением всех международных и демократических норм, а значит, является легитимным.

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