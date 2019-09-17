Алентова рассказала о выборе кинокартин и о вдохновляющих актерах

Российская актриса Вера Алентова вернулась в кино после пятилетнего перерыва. В интервью «Известиям» она поделилась подробностями о съемках нового фильма «Воскресенье» Светланы Проскуриной, рассказала о выборе кинокартин и о молодых актерах, которые ее вдохновляют.

Свое перевоплощение в новом фильме Алентова назвала сложным и неоднозначным, поскольку у ее героини был именно такой характер. Однако она отметила, что в этот раз смогла открыть для себя нечто новое.

«Мне как актрисе всегда была интересна проблема ухода из жизни — как сильный и мощный человек вдруг становится совершенно беспомощным», — поделилась она.

Она также ответила на вопрос, по какому принципу выбирает кинокартину, в которой будет сниматься. Актриса призналась, что роль должна ее интриговать и быть для нее любопытной, только тогда она даст согласие на съемки.

Говоря о молодых талантах, актриса отметила, что среди студентов ВГИКа часто видит ярких и удивительных ребят. Однако в это же время она выразила сожаление, что нынешнее поколение актеров слишком мало читает и знает.

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