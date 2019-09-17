Porsche 911 Carrera 4S

Мировой автопром знает крайне мало таких же культовых моделей. 911-й — это одновременно и самая почитаемая, и самая критикуем модель в линейке Porsche. Разумеется, плановый рестайлинг никаких радикальных изменений с собой не принёс. Спереди обновлённый автомобиль отличается головной оптикой с четырьмя светодиодами дневных ходовых огней, в профиль — несколько видоизмененными дверными ручками, а сзади машину можно опознать по вертикальным моделям крышки моторного отсека и новым фонарем. И это все. В конце концов, требовать от дизайнеров Porsche отхода от давно устоявшихся принципов нереально