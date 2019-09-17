Porsche 911 Carrera 4S

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Фото: Анастасия Ольденбургская
Ферри Порше вместе со своим сыном Фердинандом в 1963 году создали модель Porsche 911 — икону спортивного автомобиля, которая на протяжении более чем 50 лет вызывает невероятный восторг
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Секрет успеха знакового автомобиля кроется в гармоничном сочетании неподвластного времени дизайна и уникальной компоновки
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Мировой автопром знает крайне мало таких же культовых моделей. 911-й — это одновременно и самая почитаемая, и самая критикуем модель в линейке Porsche. Разумеется, плановый рестайлинг никаких радикальных изменений с собой не принёс. Спереди обновлённый автомобиль отличается головной оптикой с четырьмя светодиодами дневных ходовых огней, в профиль — несколько видоизмененными дверными ручками, а сзади машину можно опознать по вертикальным моделям крышки моторного отсека и новым фонарем. И это все. В конце концов, требовать от дизайнеров Porsche отхода от давно устоявшихся принципов нереально
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Заднемоторная компоновка Porsche 911 не изменяет себе вот уже более 50 лет: компактный двигатель, как и в первом Порше, расположен в «багажнике», гарантируя отличную тягу
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Создатели уверяют, что при проектировании интерьера старались передать эстетику семидесятых, сделав козырек чуть ли не во всю ширину передней панели
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Нынешнее поколение 911-го стало восьмым по счету. Его легко можно отличить от своего предшественника — на ребрах над моторным отсеком, которые стали еще более рельефными, появились стоп-сигналы, а прочее кузовное освещение перешло на светодиоды
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Porsche 911 Carrera 4S объединил в себе целый конгломерат умных систем: ночного видения, режим Porsche WET, различные системы курсовой устойчивости и стабилизации
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Во внешнем облике 911 Carrera 4S 2020 модельного года дизайнеры будто намеренно демонстрируют нам ретроспективу всех 911-х вместе взятых: акцентированные выпуклые фары головного света, его аэродинамичные, плавные линии кузова, устремленный вперед клюв. Но даже на самый непритязательный взгляд новый Porsche — настоящий клубок инноваций
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