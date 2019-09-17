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Власти Бахрейна подписали контракт на покупку американских ЗРК Patriot

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Фото: TASS/Zuma
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Контракт на покупку американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot подписали с США власти Бахрейна. Об этом сообщил в понедельник, 16 сентября, находящийся с визитом в Вашингтоне наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа.

«Мы подписали сегодня контракт на приобретение первых для нас комплексов Patriot, и для этого не могло быть более подходящего момента», — цитирует его ТАСС.

В мае власти США одобрили поставки Бахрейну ЗРК Patriot и вооружения к ним на сумму в $2,478 млрд.

23 августа США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей комплексов Patriot вместо российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению Эрдогана, НАТО «должно быть счастливо», что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.

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