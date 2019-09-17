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Фото: Анастасия Ольденбургская
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Porsche Cayenne (благодаря модификации Porsche Cayenne Coupé) больше не белая ворона модельного ряда Порше, наконец-то кроссовер эти приобрел узнаваемые линии и формы классического купе от Порше
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Длина купе-кроссовера равна 4931 мм (на 13 мм больше, чем у Porsche Cayenne). А вот размер колесной базы при этом не изменился — 2895 мм
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Цены на Porsche Cayenne Coupe стартуют с отметки 5,9 млн рублей, максимальная же стоимость автомобиля может достигать 13 млн рублей
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Фото: Анастасия Ольденбургская
На скорости 90 км/ч и выше на 135 мм поднимается секция, расположенная под задним стеклом. Убирается она, как я смогла заметить, когда машина снижается до 60 км/ч. На стоянке её можно лишь приподнять до сервисного положения
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Крыша стала на 20 мм ближе к полу, из-за чего передние стойки стали более пологими по сравнению со стандартной версией паркетника. Дизайнерам из Штутгарта пришлось с нуля отрисовывать задние двери, расширять крылья и немного видоизменить пятую дверь
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Фото: Анастасия Ольденбургская
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Новый купе-кроссовер построен на базе обычного Porsche Cayenne, который стал по итогам 2018-го самой продаваемой моделью Porsche в России: за минувший год его приобрели 2848 клиентов (это на 67% больше, чем годом ранее)
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Коэффициент аэродинамического сопротивления неизменен для обоих типов кузова и равен 0,34. С учётом меньшей лобовой площади обтекаемость могла быть лучше, но из-за спойлера максимальная скорость у Cayenne Coupe и Cayenne S Coupe ниже на два километра в час
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Фото: Анастасия Ольденбургская
Пакет Sport Chrono также доступен клиентам уже в стоке. Отличительной чертой и своеобразным маячком комплектации могут стать стрелочные часы-секундомер на торпедо
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