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ООН не обращалась к России за данными для расследования атак в Идлибе

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Anas Alkharboutli
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Постпред России при ООН Василий Небензя 16 сентября заявил, что комиссия ООН по расследованию предполагаемых атак на больницы в сирийском Идлибе еще не обращалась к РФ за какими-либо данными.

При этом он отметил, что Москва готова предоставить все необходимые данные. Дипломат также напомнил, что российская авиация никогда не наносила удары по сирийской провинции и не участвовала в ее разрушении. Небензя выразил мнение, что ООН и сами представители организации часто прислушиваются к недостоверной информации из-за отсутствия своих наблюдателей в Сирии.

Постпред также продемонстрировал фотографии, на которых якобы запечатлены дома до и после авиаударов.

«На этих фотографиях вы можете видеть здания, которые, по сообщениям, были атакованы — до предположительной атаки и после. Но никаких следов бомбежек на фото нет», — цитирует его ТАСС.

Военный конфликт в Сирии идет с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали помогать с освобождением территорий страны от террористов. В 2017 году российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В настоящее время продолжаются зачистки отдельных районов республики от боевиков.

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