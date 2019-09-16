Дюжину контейнерных площадок установят в Пскове

В этом году в Пскове появятся 12 новых контейнерных площадок, и в дальнейшем их количество будет расти. Об этом представители администрации города доложили заместителю губернатора области Василию Осипову на рабочем совещании по теме обращения с ТКО.

Участники заседания обсудили ситуацию с вывозом мусора из частного сектора, а также с предоставлением квитанций за услугу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Оператором по обращению с ТКО на территории Псковской области является ООО «Экопром».

На минувшей неделе в Московской области начался основной этап рекультивации на полигоне «Кулаковский», закрывшемся в 2017 году. Проводятся работы по укреплению тела свалки, финал которых намечен на 2020 год.