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Захарова объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на свои стихи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на свои стихи. Об этом она рассказала в понедельник, 16 сентября, в соцсети Facebook.

«Больше молчать не могу. Терпела. Думала, что получится себя пересилить. Но ничего нет хуже, чем стоять на горле у собственной песни», — написала Захарова.

К своему обращению она прикрепила четверостишие, автор которого обращается к матери со словами «мне не страшно» и «я за всё отвечу».

«Как орел взлетаю
Я судьбе навстречу», — говорится в стихотворении.

В эфире «Русского радио» она уточнила, что музыкальная композиция должна быть в стиле лезгинки.

В ноябре 2018 года стало известно, что Захарова написала песню к Дню сотрудника органов внутренних дел. Также ее авторству принадлежит композиция «Сполна» Кати Лель и «Верните память», которую исполнила певица Наргиз.

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