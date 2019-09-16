Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на свои стихи. Об этом она рассказала в понедельник, 16 сентября, в соцсети Facebook.

«Больше молчать не могу. Терпела. Думала, что получится себя пересилить. Но ничего нет хуже, чем стоять на горле у собственной песни», — написала Захарова.

К своему обращению она прикрепила четверостишие, автор которого обращается к матери со словами «мне не страшно» и «я за всё отвечу».

«Как орел взлетаю

Я судьбе навстречу», — говорится в стихотворении.

В эфире «Русского радио» она уточнила, что музыкальная композиция должна быть в стиле лезгинки.

В ноябре 2018 года стало известно, что Захарова написала песню к Дню сотрудника органов внутренних дел. Также ее авторству принадлежит композиция «Сполна» Кати Лель и «Верните память», которую исполнила певица Наргиз.