Водителям рассказали о бесполезности скрытия номеров машин

Администратор московского парковочного пространства (АМПП) рассказал, почему столичным автолюбителям бессмысленно закрывать номера машин посторонними предметами. По данным пресс-службы учреждения, инспекторы имеют право убирать всё, что закрывает номера.

«Таким образом, тем, кто скрывает ГРЗ ( государственный регистрационный знак. — Ред.), всё равно придет штраф, если парковка не была оплачена», — цитирует сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Ранее 16 сентября в соцсетях появились фотографии, на которых водители закрывали номера камуфляжной сеткой. По словам очевидцев, это делалось для того, чтобы не платить за стоянку.

27 июня стало известно, что чаще всего во время парковки закрывают государственные регистрационные знаки водители премиальных марок авто. Так, с января 2019 года было выявлено 1728 автомобилей Mercedes-Benz и 1656 моделей BMW с номерами, закрытыми посторонними предметами.