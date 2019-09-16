Прямой эфир

Водителям рассказали о бесполезности скрытия номеров машин

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администратор московского парковочного пространства (АМПП) рассказал, почему столичным автолюбителям бессмысленно закрывать номера машин посторонними предметами. По данным пресс-службы учреждения, инспекторы имеют право убирать всё, что закрывает номера.

«Таким образом, тем, кто скрывает ГРЗ ( государственный регистрационный знак. — Ред.), всё равно придет штраф, если парковка не была оплачена», — цитирует сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Ранее 16 сентября в соцсетях появились фотографии, на которых водители закрывали номера камуфляжной сеткой. По словам очевидцев, это делалось для того, чтобы не платить за стоянку.

27 июня стало известно, что чаще всего во время парковки закрывают государственные регистрационные знаки водители премиальных марок авто. Так, с января 2019 года было выявлено 1728 автомобилей Mercedes-Benz и 1656 моделей BMW с номерами, закрытыми посторонними предметами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведь-автомобилист попал в кадр в нацпарке Приморья
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019