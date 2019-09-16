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Психолог назвала явные признаки измены

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Фото: Depositphotos
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Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН рассказала о трех значимых изменениях в поведении партнера, которые могут свидетельствовать об измене.

По словам специалиста, есть измены, происходящие в других городах. В этом случае у партнера учащаются так называемые командировки и отъезды, появляются проблемы у родных и друзей и партнер всё чаще отлучается из дома.

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Также об измене может свидетельствовать желание сделать больше для своей семьи из чувства вины, как-то компенсировать свой поступок. Проследить это психолог предлагает на фоне отсутствия секса — физическая близость сходит на нет, однако учащаются подарки жене и детям.

Специалист подробнее остановилась на признаках, свидетельствующих о мужских изменах, однако характерны они и для женщин. Например, мужчина начинает лучше следить за своей внешностью, проявляет необоснованную злость, которую срывает на партнере из-за отсутствия эффективности злиться на себя. У него также обостряется нетерпимость и вспыльчивость.

Вместе с тем, подчеркнула Бояринова, заранее не всегда возможно отследить перемены в поведении второй половинки.

«Бывает и такое, что совершенно ничего и не предвещало беды. Как общались люди уже долгое время, так и общаются. Обычно это отстраненное общение с некоторыми пересечениями на одной жилплощади. В таком формате взаимоотношений можно и не заметить признаков измены», — заключила психолог.

8 августа первые признаки супружеской измены назвала частный детектив из Австралии. По ее словам, в первую очередь о наличии отношений на стороне говорят резко изменившиеся привычки партнера.

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