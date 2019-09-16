В России впервые выступит немецкий дирижер Рейнгард Гёбель

Известный немецкий дирижер, основатель ансамбля Musica Antiqua Рейнгард Гёбель впервые выступит в Москве 3 октября. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает НСН.

Концерт дирижера пройдет в Большом зале «Зарядье» вместе с оркестром Pratum Integrum. Зрители смогут услышать Бранденбургские концерты №1-3 Баха и сюиту «Музыка на воде» Генделя.

Как отмечает агентство, в свое время Гёбеля называли «провокатором» и «барочным панком». В 1986-87 годах он с оркестром записал Бранденбургские концерты Баха. Его обвиняли в том, что мелодию Баха принесли в жертву ритму, резким акцентам и безудержно быстрому темпу. Несмотря на это, в 2017 году дирижер получил Медаль Баха за выдающиеся заслуги в области интерпретации композитора.

Сам Гёбель продолжает отстаивать свои неординарные взгляды на исполнение барочной музыки, часто проводит лекции и мастер-классы. В 2017 году он вновь записал Бранденбургские концерты вместе с ансамблем «Берлинские солисты барокко», и альбом получил премию Opus Klassik.

9 сентября сообщалось, что за два года московский парк «Зарядье» посетили 23 млн человек.