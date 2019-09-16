Число погибших после удара по ливийскому Сирту выросло до 32 человек

Число погибших после авиаудара по ливийскому городу Сирт выросло до 32 человек, сообщил «РИА Новости» в понедельник, 16 сентября, источник в генкомандовании сил Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.

Собеседник агентства добавил, что пострадали 50 человек. В настоящее время кареты скорой помощи продолжают доставлять раненых в больницу.

14 сентября генеральное командование Ливийской национальной армии сообщило, что в результате удара турецких беспилотников погибли трое военных. При этом в ЛНА заявили, что также отразили попытку воздушно-наземного нападения террористических группировок на базу Аль-Джуфра на севере страны.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками.

В стране установилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи находится правительство национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Европы.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с Сарраджем призвал главнокомандующего ЛНА фельдмаршала Халифу Хафтара прекратить боевые действия.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов». Он призвал жителей «сложить оружие и поднять белый флаг». Бои между ПНС и ЛНА начались 20 апреля в районе международного аэропорта ливийской столицы.

28 июня Хафтар обвинил Турцию в прямом вмешательстве с целью поддержки ополченцев в Триполи. 30 июня ливийский парламент объявил всеобщую мобилизацию для противостояния турецким угрозам.